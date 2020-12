Místo ozdob na stromku starý kočárek. Češi zavalili okolí domů odpadem

Mojžíř se stává nechvalně známou čtvrtí v Ústí nad Labem. Místní si s nepořádkem hlavu příliš nelámou, a to ani kolem Vánoc. Místo v popelnicích a kontejnerech končí odpadky přímo pod okny domů. A ne jen tak ledajaké odpadky. „Během týdne odsud bylo odvezeno téměř 19 tun odpadu. Nepořádek zahrnoval i 67 kusů praček, ledniček a dalších domácích spotřebičů.

Vánoční atmosféra v takovém prostředí plném špíny a odpadu příliš nevládne. A samozřejmě se to nelíbí mnoha lidem, kteří v okolí žijí. „Mojžíř. Polohou, okolím, vybavením a dostupností by to mělo být jedno z nejlukrativnějších sídlišť ve městě. Jak dementní musí být vedení města, aby tohle za 30 let dopustilo? Co si budeme, tohle se vlastně dá říct o celém Ústí...“ ptá se pod příspěvkem na Facebooku Jakub.

Přitom v listopadu na sídlišti proběhl velký úklid, který provedli zaměstnanci společnosti AVE a pracovníci Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice, jak informoval portál e-usti.cz.