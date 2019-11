Ústecká zoo nechová zvířata tak, jak by měla. Asociace hrozí uzavřením

Ústecká zoologická zahrada má vážný problém. Evropská asociace zoologických zahrad jí pozastavila členství, inspekce tam totiž našla celou řadu vážných nedostatků. Jedním z nich je naprosto nevyhovující způsob chovu některých zvířat, například orangutanů. Pokud by zahrada o členství definitivně přišla, mohlo by to znamenat i její konec.

“Na základě zjištění z tohoto screeningu jí proto bylo plné členství sníženo na dočasné. Nyní bude muset zapracovat na nápravě všech nedostatků, aby jí plné členství mohlo být vráceno,” řekl člen vedení Asociace evropských zahrad Miroslav Bobek.



Podle inspekční zprávy, která ale zatím není veřejná, jsou ve špatném stavu i pavilony slonů nebo žiraf. Zahrada má teď dva roky na to, aby dala nedostatky do pořádku. Jenže na to by potřebovala stovky milionů korun, peníze jí ale chybí. Opravy pavilonu orangutanů a slonů odsouvá zahrada už několik let.



Přesto se prý o zvířata postarat dokáže. "Pro zoologickou zahradu zatím ty dva roky neznamenají žádnou katastrofu, jede se ve stejné režii," prohlásil ředitel ZOO Ústí nad Labem Roman Končel.



Vyloučením z asociace by zahrada přišla o chov vzácných druhů zvířat. Řadu z nich totiž dostávala bezplatně. "Tu situaci mohla ovlivnit i otázka odbornosti zaměstnanců, protože v posledním roce ze zoo bylo odejito několik zkušených odborníků," uvedla členka kontrolní komise ústeckého magistrátu Karolína Žákovská.



Magistrát proto do zahrady vyslal i svou vlastní kontrolu. Ta má řešit několik nedávných problémů, jako je například podivný prodej těla uhynulého nosorožce nebo výpovědi zaměstnancům.