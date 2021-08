Ústecké muzeum láká na 3D fotky. Jde o unikáty z minulého století

Ústecké muzeum získalo do své sbírky unikátní fotografie. Pocházejí ze 30. let minulého století a jsou foceny ve 3D. Podobná technologie přitom u nás tehdy běžná nebyla. Rozšířila se až o 40 let později. Fotky darovali muzeu manželé, kteří je našli při opravě střechy rodinného domu.