Ústecký magistrát nařídil strhnout zdevastované domy v centru města

V Ústí nad Labem začala rozsáhlá demolice přibližně dvou desítek budov nedaleko centra města. Zdevastované domy tam desítky let chátraly a hrozilo jejich zřícení. Magistrát proto nařídil zbourání. Zatím není jasné, co na místě, které má rozlohu dvou bloků, vznikne.

Těžká technika se pustila do první budovy, kterou musí demolovat krůček po krůčku. Hned vedle je totiž frekventovaná silnice, kudy vedou i trasy městské hromadné dopravy. Nic proto nesmí spadnout jinam než na předem určené místo.

Během následujících týdnů půjdou k zemi dva bloky domů. Demolice probíhá jen pár set metrů od centra města. Budovy tam chátraly od 90. let, postupně se rozpadaly, nebo je devastovali bezdomovci a zloději kovů.

V poslední době už byl jejich stav natolik špatný, že město raději nařídilo demolici. "Už to bylo hodně zdevastovaný. Kolikrát tady byli hasiči. Ta stará stavba tady nemá co dělat už léta," svěřili se TV Nova místní.

Starou zástavbu by mělo vystřídat obchodní centrum. Demolice by i včetně odvozu sutin měla být hotová do konce roku.