Ústečtí policisté pátrali po neslyšících houbařích. Bylo mezi nimi i dítě

Policisté pátrali po trojici houbařů z Mostecka. Na dvě ženy a desetileté dítě podle informací policie marně čekal muž, který je měl odvézt domů. Byl to právě on, kdo pohřešování nahlásil. Pátrání komplikovala skutečnost, že všichni tři ztracení jsou hluchoněmí a do lesa si navíc nikdo z nich nevzal mobilní telefon.