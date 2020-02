Ústí kvůli žloutence dalo za úklid miliony, odpad je za rok a půl zpátky!

V nechvalně proslulé ústecké čtvrti Předlice se opět hromadí tuny odpadu. Jde o stejné místo, ze kterého se předloni šířila po celém městě epidemie žloutenky a magistrát tam musel na pokyn hygieniků nechat uklidit tisíce tun odpadků. Úklid za miliony korun jsme tehdy zaplatili my, daňoví poplatníci. Teď to na místě zase vypadá tak, jako by se tam nikdy neuklízelo.

Na některých místech Ústí se odpadky hází rovnou z oken. Nebo je tam tamní obyvatelé dovážejí z různých koutů města. Sbírají vše, co by podle nich mohlo mít nějaké využití, většina toho pak ale končí na hromadě.

V reportáži můžete srovnat situaci na místě s rok a půl starými záběry. Tehdy město dokončilo odvoz tisíců tun odpadu, který se tam hromadil několik let a sahal do výšky prvního patra. Kamiony odpad odvážely půl roku.

Haldy odpadu ale v Ústí znovu dosahují přibližně dvoumetrové výšky a radnice prý už znovu uklízet nebude. "Město bezdůvodně nemůže uklízet na vlastní náklady, protože to jsou peníze daňových poplatníků," řekla mluvčí Magistrátu Ústí nad Labem Romana Macová.

Předloňský úklid nařídili hygienici kvůli epidemii žloutenky. Ta se šířila právě z Předlic. Kromě odpadu se tam z okolních domů totiž vyhazovaly i fekálie.

"Vždycky se to odklidí a za chvíli je to tam znova. Ti lidi, kteří to tam dělají, jsou zvyklí, že ono se to nějak zařídí, nějak udělá za ně," popsala obyvatelka z Ústí nad Labem.

"Tam žijí lidé, kteří nemají vůbec žádné hygienické návyky. Snažíme se eliminovat to, aby se tam dovážel materiál, který posbírají různě po městě," přiblížil zástupce ředitele ústecké městské policie Jan Novotný.

Poslední úklid stál tři a půl milionu korun. Město peníze neúspěšně vymáhá po majitelích domů. Ti jsou totiž často v exekucích.