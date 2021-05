Ústí nad Labem chystá změnu. Žluté popelnice už nebudou jen na plast

Žluté kontejnery na plastový odpad začnou v Ústí nad Labem sloužit novému účelu. Kromě plastů do nich bude patřit také kovový odpad, především plechovky nebo hliníkové obaly. Stotisícové krajské město novinku zavádí od 1. června a třídicí linky si prý s kovovým odpadem poradí.

Už to nebudou jen plastové kelímky, obaly od jídel nebo pet lahve. Typické žluté kontejnery, kterých je v Česku bezmála 200 tisíc, začnou sloužit i pro sběr drobného kovového odpadu. Nově do nich patří plechovky od nápojů, alobal nebo třeba hliníkové obaly od sušenek.

Tohle všechno neskončí na skládce, ale po recyklaci se znovu využije. Odpad z kontejnerů projde třídící linkou, která oddělí kov od plastu a všechno se následně zrecykluje.

"Je to to nejjednodušší, co lidé mohou udělat, aby separovali kovy. Nejedná se o traverzy, ale plechovky a nápojové plechy a další drobné kovy," uvedl náměstek primátora Ústí nad Labem Martin Hausenblas.

Podobnou praxi zavedly už loni v červenci Pardubice, během tříměsíčního zkušebního období tam vytřídili tři čtvrtě tuny kovů. Řada dalších měst nabízí ke třídění kovů šedé kontejnery, těch je ale oproti žlutým jen zlomek, přibližně devět tisíc. Ministerstvo životního prostředí chce podobný systém zavést po celém Česku.

"Aby do roku 2022 bylo třídění kovových obalů dostupné většině občanů stejně pohodlně, jako je dnes dostupné třídění plastů, skla a papíru, tedy v průměrné donáškové vzdálenosti okolo 100 m od domova," nastínil plány Ondřej Charvát z ministerstva životního prostředí.

Větší kovový odpad, například starou elektroniku nebo kusy železa, ale bude stále potřeba odvážet do sběrných dvorů nebo výkupen surovin.