Kraje odříznuté od Prahy: Přímý spoj nemá Ústí a další města! PŘEHLED

Lidé žijící v Ústí nad Labem přišli o přímé autobusové spojení s Prahou, bez přestupů se tak do hlavního města dostanou jen vlakem. I některá další krajská města nemají oba druhy spojení. A když mají, je dobré spoje porovnat, cesta tím pomalejším může zabrat i několik hodin navíc.

Už přes týden jsou lidé při cestě z Ústí nad Labem do Prahy odkázáni pouze na železniční dopravu, autobusem už se do hlavního města nedostanou. Podle dopravce se linku nevyplatilo provozovat, uvádí Ústecký deník.

Ústí nad Labem ale není jediné krajské město, které není s Prahou spojené přímou železniční a zároveň i autobusovou linkou.

Přímé autobusové spojení s hlavním městem nemají Pardubice a Zlín. Jediné město, které nemá přímé spojení s Prahou po železnici, je Liberec.

Ostatní krajská města mají oba druhy spojení, ve většině případů jsou si podobné, někdy ale může vyjít cesta jedním prostředkem na mnohem delší dobu.

Příkladem je cesta z Ostravy do Prahy, vlakem to trvá dvě hodiny a 56 minut, autobusem to ale trvá neuvěřitelných pět hodin, uvádí portál Idos.