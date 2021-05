Utajený šéf: Generálního ředitele dojaly příběhy pracantů na stavbě

Na výstavbu dálnic jsou v Česku experti téměř všichni. S lopatou by tam ale každý pracovat nešel. Ve středečním dílu diváci mohli zjistit, jak to na takové stavbě skutečně vypadá. Utajený šéf si totiž v pořadu TV Nova posvítil na firmu Metrostav Infrastructure, která u nás buduje páteřní síť silnic a dálnic.

Generální ředitel Radim Čáp odhodil oblek a šel na stavbu mezi své zaměstnance v převleku svérázného Karla, bývalého gamblera. Zvláštní důraz kladl na bezpečnost práce. Nespokojený byl třeba s dělníky, kteří pracovali polonazí. Chyběla jim tak reflexní vesta i helma.

Také to na některých místech trochu vázlo i s úklidem. "Spojky tam lítají vzduchem, kdyby někoho trefili, tak za to máme odpovědnost my," rozčiloval se ředitel. Na stavbě dálnice D48 se šéfovi zase nelíbilo, jak vázne koordinace práce. Chlapi totiž museli čekat na dodávku betonu a nemohli tak pokračovat.

V pauzách se ale Radim v přestrojení za Karla snažil zjistit něco ze soukromí kolegů. "S manželkou máme sedm dětí. Vyrostly mi před očima, jsem pořád na stavbě," popisoval svůj život Štefan. Prozradil také smutnou zprávu, že jednoho z jeho synů srazilo auto. Mohl umřít, naštěstí se jeho zdravotní stav zlepšuje.

Šéfovi také dělalo starosti, jak práci zvládá starší generace. Dostal se proto na stavbu k šedesátníkovi Jiřímu, ze kterého se vyklubal pořádný pracant, možná až workoholik. Pětkrát v životě překonal rakovinu, přesto už pár dní po operaci byl zpět v práci. "Neznám moc lidí, kteří by byli v takovém nasazení. Ale bojím se, aby ses u nás nepředřel," řekl mu pak šéf během odhalení.

Všechny své zaměstnance pak obdaroval. Jiří dostal týden dovolené navíc a Štefan zase dovolenou do Egypta pro celou rodinu. Někteří z nich nezadrželi slzy dojetí. A co šéf, jak se mu v práci líbilo? "Když jsem se vrátil mezi své kolegy na stavbu, tak jsem zjistil, že už mi to tak nejde. Ale chtěl bych se tam vrátit. Je to stesk a je to velká pokora k mým kolegům na stavbách," řekl na konci. V bonusovém videu na Nova Plus zjistíte, v jakých momentech se Radim Čáp cítil trapně.

