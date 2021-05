Utajený šéf: Přísného ředitele poníží jeho vlastní zaměstnanci. Vyhodí je?

Generální ředitel stavebnin PRO-DOMA Petr Vaněrka se v přestrojení za životem zmoženého rockera vydává z pohodlí koženého křesla ohnout hřbet do hlubin skladů, bláta staveb a dalších náročných provozů. Na ukázky dalšího dílu Utajeného šéfa se můžete podívat zde.

Petr si u svých zaměstnanců váží pravdomluvnosti a rád se obklopuje výraznými osobnostmi. Otázkou je, jestli svérázní pracovníci, se kterými se setká, nebudou přece jen i na něj trochu silná káva?

Do projektu Utajený šéf se rozhodl jít proto, aby si zkontroloval, zda se rozrůstající firma rozvíjí podle jeho představ. Chce si také otestovat, jestli dle jeho slov "zaměstnanci dostatečně makají". Jeho proměna v rockera Ivana se zdá až neskutečná. Maskérka musela dokonce použít i kozí chlupy, jak? To zjistíte ve videu na Nova Plus.

On sám je totiž neúprosný workoholik, který při své práci nejí, protože podle něj to je ztráta času. "Já o sobě s oblibou říkám, že ani nepiju. Když nepijete, tak nemusíte chodit čůrat, a o to víc toho uděláte," říká generální ředitel PRO-DOMA Petr Vaněrka.

Na své cestě se potká s vedoucí prodejny Hankou, která nedá generálnímu řediteli nic zadarmo a pokusí se mu srazit hřebínek. "Ne, že by byl zrovna reprezentativní, ale na to jsme tady zvyklí," komentuje Petrův vzhled Hanka, která má pocit, že Petr (Ivan) neumí ani do pěti počítat.

Aby vyzkoušela, zda je opravdu schopný pracant, otestuje si ho. "Je ukuňkaný a na chlapa je moc měkký," usoudí poté Hanka a dodává: "Opravdu je potřeba, aby se trošičku uvolnil." A rozhodne se svým slovům dostát. Donutí šokovaného šéfa k vycpání figuríny na intimních místech.

"Holky mi daly zabrat, ale kdo se bude smát naposledy, budu já," dodává lehce arogantně Petr Vaněrka. Příkoří, které mu Hanka způsobí, můžou diváci sledovat ve středu ve 20:20 na TV Nova nebo už teď na videoportálu VOYO, kde najdou také všechny minulé díly. Na Nova Plus je pak možné zhlédnout bonusová videa k jednotlivým epizodám.