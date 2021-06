Smrad a špína! Utajený šéf si zkusil práci s výkaly na vlastní pěst

Poslední epizoda třetí série Utajeného šéfa vzala diváky ve středu do společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace. Ředitel Petr Šváb se musel brodit výkaly, ale i mezi potkany. Navíc narazil na neobvyklé postupy svých zaměstnanců. Ustáli to všichni?

Třetí rada divácky oblíbené reality show Utajený šéf se chýlí ke svému konci. Poslední díl mohli diváci zhlédnout ve středu na obrazovkách TV Nova. Celá série je ale ke zhlédnutí na videoportálu VOYO.

S kamerou za šéfem Petrem odjel štáb do Ostravy, a to do firmy Severomoravské vodovody a kanalizace. Ředitel Petr Šváb si chtěl zkontrolovat, zda v jeho 65 čistírnách vody, kterým vládne pevnou rukou, vše funguje, jak má. Přece jen zásobují pitnou vodou stovky tisíc domácností.

Nejvíc se ředitel bojí toho, aby v domácnostech netekla kontaminovaná voda. Proto v převleku za bývalého havíře Františka zamířil do několika různých čističek vody. "Tak jsem tady chvilku a hned pr**er. Dáváme těžký vodoměr a Richard nemá helmu. Když ho to praští, je po něm," komentoval šokovaný šéf.

Však to také jako první věc vytknul při zpětném zhodnocení. Nakonec Richarda šéf jen pokáral a za to, jak dobrou práci odvádí, ho poslal i s jeho dcerou Amálkou na wellness víkend. Do kanceláře za ním přišla i rodina, aby se mohli společně radovat. Richard neměl daleko k slzám: "Rozbušilo se mi srdce, byl jsem z toho úplně paf. I ty slzy mi ještě dotíkají."

Šéf v převleku si taky prověřil pracoviště, které má pod palcem pracovitá Lenka. Nebyl si totiž jistý, jestli jako žena zvládá tuto těžkou a náročnou práci. Přesvědčil se, že to zvládá bez problému, nějaké mouchy ale našel. "Předpisy o bezpečnosti práce nemáme jen tak pro srandu králíkům," pokáral ji. Pak jí ale předal dopis.

"Milá Lenko, jsi člověk, který svou práci miluje. Tak upravenou čistírnu odpadních vod jsem nikdy neviděl," stálo v dopisu od Petra. Dojatá Lenka neměla slov. "Myslela jsem, že si jdu pro padáka, ale dostala jsem kytici růží a elektrokolo. Přítel už mi jen tak neujede," podotkla Lenka se slzami v očích. Jak se zpětně dívá na natáčení, můžete zjistit v bonusovém videu zde.

Petr Šváb se také rozhodl, že si vyzkouší práci nejméně voňavou. Vydal se proto za Honzou a Markem a spolu s jejich fekálním vozem vyrazili do terénu. "To je smrad! Já se tady snad v těch s***kách utopím," málem ztratil nervy šéf. Nakonec to ale ustál, což se málem nedalo říct o jeho zaměstnancích.

"Nevím, jestli náhodou firmu neokrádají kšefty načerno, musím to ověřit," řekl mrzutě, když viděl, jak dávají na sebe soukromé číslo jednomu pánovi. Honza a Marek z toho naštěstí vyvázli bez postihu. Přišlo se totiž na to, že nefungovala jejich linka. "Ověřoval jsem to a naštěstí je to v pořádku. Kdyby to bylo načerno, tak je to na vyhazov," hrozil ředitel.

Nakonec oba dva chlapíky pochválil a obdaroval. "Práce, kterou děláte, není pro žádné slečinky. Měli byste být placení zlatem. Na to, jak dlouho už to děláte to vypadá, že vás to baví," chválil Honzu s Markem. "Jsem rád, že někdo přišel a vyzkoušel si, jak je ta práce těžká. Za to si ho vážím," byl vděčný Honza.

A jak šéf zhodnotil celé natáčení, zjistíte ve videu zde. "Na začátku jsem měl obavy, jak to bude probíhat. Ty se ale nepotvrdily. Můžu na 100 % říct, že ti lidi jsou po lidské i pracovní stránce super. Překvapilo mě, že i po tolika letech tu práci mají rádi a dělají ji poctivě," zakončil Petr Šváb. Po natáčení se rozhodl, že bude do provozů jezdit častěji, aby byl blíže lidem.