Utajený šéf si posvítí na opravu dálnice D1! Proč trvá tak dlouho?

Ve středu diváky TV Nova čeká další díl oblíbeného pořadu Utajený šéf. Třetí série slaví úspěch, minulé díly totiž sledoval necelý milion diváků. Tentokrát se šéf v přestrojení podívá na stavební práce na dálnicích. Opravy D1 leží v žaludku snad každému, kdo jezdí z Prahy do Brna a zpět. Podívejte se do zákulisí a zjistěte, jak to tam reálně funguje.

V pořadu Utajený šéf si tentokrát posvítíme na stavby dálnic D1 a D48. Na zúžení a opravy na dálnicích řidiči často nadávají. Ale i sama kreativní producentka pořadu Lucie Matějíčka Sehnalová přiznala, že se její úhel pohledu změnil až díky generálnímu řediteli Metrostav Infrastructure Radimu Čápovi a týdnu natáčení na těchto stavbách.

"Bylo pro mě velmi přínosné sledovat zblízka práci na D1. Jako řidič jsem vždy jen nadávala, ale neuvědomovala jsem si, jak je to strašně náročné. Nejen logisticky, ale třeba i kvůli počasí. To do plánů stavařů umí pořádně hodit vidle. Zjistila jsem, že dělají maximum pro to, aby práce byla odvedena co nejrychleji a nejlépe. Moje cesty po D1 už teď budou probíhat spíše s úsměvem než s hořkostí," přiznává kreativní producentka.

Kromě toho, že je to práce náročná, je také nebezpečná. A šéfovi jde především o bezpečnost práce. Jednou musel oznámit rodině zaměstnance, že se jejich příbuzný při práci zranil, a tak už to nechce nikdy zažít. Bude ale bezpečnost práce dodržovat on sám? Nebo zjistí, že práce v terénu je zkrátka jiná než na papírech?

Při stavbě jde hlavně o rychlost a přesnost především. Každé zdržení je nežádoucí. Kvůli tomu ale bohužel občas dochází k pochybení stavbařů. U jednoho takového bude sám šéf v přestrojení za bývalého gamblera Karla. Pronikne mezi své zaměstnance a po dlouhém čekání na auto s betonem dorazí příliš hustá směs.

Anketa Rozčilují vás opravy dálnice D1? Ano 50 3 hlasy Ne 50 3 hlasy Hlasovalo 6 lidí.

Stavbyvedoucí pod časovým tlakem se pokusí směs zachránit. To ale šéfa rozběsní: "Trochu mě se**u kluci. Určitě tohle budu řešit s betonárkou. A budu se ptát," řekl štábu rozlícený Radim Čáp. "Beton je dneska alchymie, tady ten mix měl prostě odjet," vysvětluje šéf, jak by podle něj mělo vypadat správně vyřešení tohoto problému.

Zatímco šéfovi tečou nervy a parta pracuje s nekvalitním betonem, on se rozhodne, že si to po skončení směny vyříká s vedoucím. Ví, že odpovědnost je na mistrovi a že ten se špatně rozhodl. Jenže pracovníci cítí tlak, dálnice se musí stavět, vedení trvá na dodržování termínů a vrácení auta s betonem by práci na velice dlouhou dobu zastavilo.

Bude betonový problém stát někoho místo? Mají se zaměstnanci Metrostav Infrastructure na co těšit? Nebo šéfa nakonec obměkčí tragédie, o které se dozví při obědové pauze? Sledujte ve středu ve 20:20 tento díl Utajeného šéfa nebo už nyní na videoportálu VOYO. Bonusové reportáže najdete po odvysílání na Nova Plus.