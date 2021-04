Utajený šéf: Slzy a výpověď! Šéfka Zásilkovny odhalila flákače i dříče

Ve středu odstartovala třetí série pořadu Utajený šéf na TV Nova. Došlo i na slzy a silné životní příběhy. Šéfka úspěšné firmy Zásilkovna se rozhodla přijít na to, jak její firma funguje i na těch nejnižších pozicích. Vyzkoušela si rozdělování balíčků, jejich rozdávání i práci operátorky. Výsledkem byl vyhazov i pochvala.

V dětství Simony Kijonkové hrál roli každý haléř. Simona se starala o domácnost a dva mladší sourozence a její matka měla dvě zaměstnání. Na první brigádu šla Simona už ve 13 letech. "Prožila jsem si chvilky bezdomovectví, kdy jsem neměla, kde bydlet," odhalila Simona svůj životní příběh v Utajeném šéfovi.

Tam se v roli pětinásobné matky samoživitelky, která žije v azylovém domě, ucházela o práci ve své firmě Zásilkovna. Jak pro ni tato role byla náročná a do koho se vžila, zjistíte ve videu na Nova Plus.

Vyzkoušela si několik různých činností, které její zaměstnanci dělají i více než deset hodin denně. Rozdělovala balíčky, rozvážela je a také si zkusila práci operátorky v zákaznickém servisu, kde se musela potýkat s i s kuriozními dotazy.

Ale také se šéfová hodně rozzlobila. Co totiž tahle blondýnka nesnáší, je házení se zásilkami nebo jejich zapomenutí. A právě na jednom skladu zaznamenala brigádnici, která se zásilkami nevybíravě házela. Oznámila to ještě ten den managerovi, který to má řešit. Ten ale zareagoval tak, že tam házení se zásilkami nemá definováno. Tento přístup šéfovou rozlítil a podle dostupných informací přišel o místo.

Na každé ze zastávek se jí ale podařilo také získat důvěru jejích zaměstnanců natolik, že se jí svěřovali se svými životními příběhy. A Simona v roli Libušky měla co dělat, aby se nad pohnutými osudy lidí nerozplakala.

Nakonec se jim rozhodla coby šéfová pomoci a dvěma ženám v insolvenci nabídla nejen finanční pomoc. Dalšího ze zaměstnanců Adama poznali diváci jako přísného vedoucího skladu, ale i milujícího tatínka.

A pomohl pořad Utajený šéf Simoně Kijonkové? "Díky této misi jsem zjistila, že u nás ve firmě jsou úžasní lidé. Ať už ve skladu, na zákaznickém servisu nebo na výdejních místech. To mě naplnilo radostí a odnáším si obrovskou pokoru," okomentovala na konci. Je několik věcí, které se podle ní musí změnit.

Pokud jste díl nestihli na TV Nova, můžete si jej zpětně přehrát na portálu VOYO, kde najdete i nový díl! A všechna bonusová videa k Utajenému šéfovi sledujte na Nova Plus.