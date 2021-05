Utajený šéf: Šok a zmatek! Pracovníci od Davida nepřijali odměny

Zakladatel a spolumajitel řetězce prodejen s lokálními potravinami Sklizeno David Kukla se rozhodl přejít do utajení. Přál si zjistit, jaká je práce jeho zaměstnanců a také chtěl zjistit, jestli v převleku dredatého Víti (video zde) nepřijde na nějaké nepatřičnosti. Ve svém převleku téměř všechny zaměstnance oklamal. V bonusovém videu zde o něm ale prozradil něco, co nikdo netušil.

Během natáčení se Kukla pořádně nadřel. Kydal hnůj, dojil krávy, staral se o slepice, rozvážel zboží nebo také připravoval jídlo. Běhěm toho ale také stihl poznat své dodavatele a zaměstnance, ze kterých byl nadšený. "Odnáším si dobrý pocit, že lidi, se kterými děláme, jsou srdcaři a tu práci dělají s láskou," podotkl ke konci dílu.

A jak tak bývá zvykem, chtěl je za to, jak dobře dělají svou práci, odměnit. Jenže hned dva z pěti ho pořádně zaskočili. Štěpán, který kvůli zdravotním problémům musel skončit s hraním na housle, dal šéfovi jasně najevo, že si nabízené cesty do koncertního sálu váží. Přesto poukaz odmítl s tím, že by rád věnované peníze vložil do něčeho pro všechny ze Sklizena.

Za finanční odměnu nechal Štěpán vyrobit firemní bundy pro řidiče a teplé oblečení do skladu. Přesto si přístupu Kukly hodně váží. "Věřím a doufám, že šéf má ty kvality, které ukázal při práci se mnou, i při normální práci a že to nebyla jen hra," řekl.

Podobně Kuklu překvapil i druhý z obdarovaných Luboš. Jeho srdcovou záležitostí jsou totiž psi, ale poukaz na pomůcky pro ně odmítl. Rozhodl se věnovat příspěvek na granule pro opuštěné psy v útulcích. "Já myslím, že dobrého šéfa dělá šéfem to, že se zajímá o lidi," podotkl Luboš.

A tak přestože šéf odhalil nějaké potíže jako třeba plesnivé cukety, které se musely vracet dodavateli, nebo prošlou šunku v regálu, musel uznat, že zbytek jeho zaměstnanci zvládají bravurně a je rád, že je má.

Pokud jste tento díl nestihli, najdete ho na videoportálu VOYO nebo ve čtvrtek večer na Nova Plus. Tam také najdete všechna bonusová videa, kde zjistíte i to, co nebylo na televizních obrazovkách.