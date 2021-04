Utajený šéf: Z bezdomovkyně se stala jedna z nejúspěšnějších žen Česka

Na televizní obrazovky TV Nova se vrací pořad Utajený šéf. A hned první díl zavede diváky do firmy, kterou znají snad všichni. "Z mého života by se daly napsat tři knihy. Za dětství by byl horor, druhý díl z dospívání by byl thriller a dnes prožívám pohádku s otevřeným koncem," tak vidí svůj život úspěšná podnikatelka a zakladatelka společnosti Zásilkovna.

Kdo by si myslel, že šéfka tak úspěšné firmy má za sebou takto náročný život. "Prožila jsem si i chvilky bezdomovectví, kdy jsem třeba dva týdny neměla kde bydlet," vzpomíná Kijonková. Její společnost má obrat 2,5 miliardy ročně, v dětství ale hrál roli každý haléř.

A právě protože její firma rapidně roste, rozhodla se zjistit, jaký dopad to má na její zaměstnance. Ve středu tak diváci uvidí, jak se z Ženy roku stane paní Libuška. Pětinásobná matka samoživitelka, kterou týral manžel, a proto žije v azylovém domě.

„Když si představím, že je někde jedna jediná zapomenutá zásilka, tak za ní vidím příběh. Je za ním babička, která čeká na své léky nebo někdo na svůj dárek. A pro mě je velmi důležité zjistit, jestli se k těm zásilkám zaměstnanci chovají tak, jak by měli," popisuje svůj důvod šéfka.

Jak bude Kijonková spokojená? Bude muset sáhnout k drastickému kroku a někoho z firmy vyhodit? Nebo najde mezi řadovými zaměstnanci nové přátele?

To zjistíte ve středu večer na TV Nova nebo už nyní na portálu VOYO. Bonusové materiály k dílu pak najdete na Nova Plus.