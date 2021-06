Utajený šéf zuří! Vážná zranění a nezodpovědnost podřízených

S kamerou za šéfem odjel štáb do Ostravy, a to do firmy Severomoravské vodovody a kanalizace. Ředitel Petr Šváb si chce zkontrolovat, zda v jeho pětašedesáti čistírnách vody, kterým vládne pevnou rukou, vše funguje, jak má. Přece jen zásobují pitnou vodou stovky tisíc domácností.

Voda pokrývá dvě třetiny zemského povrchu. Pro život je nezbytná, přesto jí mnozí plýtvají. Za rok spotřebuje jeden Čech průměrně 40 tisíc litrů vody. "Když jsem byl dítě, představoval jsem si, že budu popelářem," popisuje ředitel. I přes pokulhávající prospěch ve škole vystudoval Ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské a začal kariéru v opavských vodárnách. "Chtěl jsem dělat něco smysluplného, ale že v tomto oboru zůstanu přes 35 let, mě nenapadlo," dodává.

Z asistenta účetního se tak Petr vypracoval na organizačně správního ředitele. Ale na práci myslí pořád a pronásleduje ho i jedna noční můra, a to kontaminace vody. A nejen otrava vody, ale jak sám přiznává i úrazy podřízených. "Nedávno se nám tady stal dost vážný pracovní úraz. Proto jsem šel také do Utajeného šéfa, abych si ověřil, jestli tady ti chlapi za ta léta nerezignovali na bezpečnost," nastiňuje.

Hned první zastávka, kam se v převleku za bývalého havíře bez práce dostane, je k Richardovi a Vojtovi. Vojta pracuje ve firmě úctyhodných šestadvacet let. Dá se tedy očekávat, že bude docházet k různým porušením pracovních pravidel. To se bohužel ukáže jako správná domněnka hned při výměně prvního vodoměru. "Tak jsem tady chvilku a hned pr**er. Dáváme tam těžký vodoměr a on nemá helmu. To, když ho praští, tak je po něm," komentuje šokovaný šéf svých prvních deset minut v práci.

Vzápětí po prvotním šoku, kdy se bál, že dojde ke smrtelnému zranění, dostává další ťafku. Dozvídá se, že ke zraněním dochází bohužel velice často a nedávno dokonce skončil jeden ze zaměstnanců v nemocnici. "Kolegu ve výkopu to zasypalo, čtyři žebra zlomená a rovnou řekl, že do výkopu už nikdy nevleze," prozrazuje šéfovi Richard. "Když jsem slyšel kolegy vyprávět o tom úrazu, tak mě to opravdu vzalo. Je mi to fakt líto a musíme udělat všechno proto, aby se to neopakovalo," přiznává šéf.

