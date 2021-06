Utajený šéf zuří! Vyhodí kamioňáka, protože je skinhead?

Václav Lorenc byl během zakládání své firmy obchodníkem, řidičem, mechanikem, dispečerem i skladníkem. Podnikání obětoval téměř vše i svůj osobní život. Zahnízdil proto až ve 40 letech, ale i dnes jde rodina občas stranou. Je velký workoholik a nejvíc ho dokáže rozpálit, když někdo neumí zacházet s drahými věcmi. "Pokud uvidím, že se někdo chová špatně k autu nebo nářadí, tak možná strhnu paruku a vybouchnu," říká šéf v masce pohodového hipíka.

Lorenc narazí během své mise na mnoho problémů. Jedním z nich bude například řidič kamionu Pavel, který se ihned začne pozastavovat nad šéfovým vzhledem. "Pokud změní tu vizáž, možná by ho pan Lorenc přijal," komentuje "hipísácký" převlek šéfa řidič kamionu. Video najdete zde.

"Jestli chce jezdit ven nebo dálky, tak tam to oblečení hraje roli, jde o prestiž firmy. Takhle, jak je oblečený, asi ne. S tím by pan Lorenc nesouhlasil," doplňuje. Pavel však netuší, že problémy mu nakonec způsobí jeho vlastní vzhled. Pan Lorenc má totiž výhrady k tomu, co si do práce oblékl: "Nějak si zapomněl vzít firemní oblečení."

Přiostřovat se však začne v momentě, kdy Pavel přizná, že je skinhead. "Jeho znak na čepici není nic, co by do firmy patřilo. Když se podívám na sebe a na něj, tak se začínám bát, abych ještě nedostal přes držku," vyslovuje své obavy šéf. Během cesty v kamionu se dozvídá další a další jobovky.

Kolega poslouchá kapely Ortel a Orlík a jak sám říká, je rád, že pracuje pro bělocha: "V téhle branži je evidentně obrovský problém najít firmu, kde majitel funguje normálně, jako běloch," nasazuje tomu Pavel korunu.

I přesto, že se šéf snaží hledět spíše na jeho pracovní výkony, Pavlovo názorové vyznání ho dost vyvede z míry. Při obědové pauze si začne na internetu vyhledávat znak na čepici, kterou zvolil Pavel místo pracovního oděvu. "Ty znaky co má Pavel na čepici odkazuji na jednotky SS. To je něco, co sem do té firmy vůbec nepatří," komentuje svůj zážitek šéf.

