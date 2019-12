Utéct, nebo se bránit? Expert radí, co dělat při útoku, jako byl v Ostravě

Útočníky nejvíce lákají veřejná místa, na kterých proudí denně stovky lidí a zároveň nejsou dobře bezpečnostně chráněná. Může jít o různé kulturní, zdravotnické, společenské nebo sportovní cíle, jako je škola, různá veřejná shromáždění, obchodní centrum, nemocnice, letiště, koncert a podobně.

I když neexistuje univerzální návod, jak se v takových situacích chovat, dobré je určitě nepanikařit. Bezpečnostní poradce Andor Šándor prozradil, jaké tři možnosti při útoku máme. Jak přesně s radami naložit, pochopíte až v nebezpečné situaci, zatím se můžete alespoň připravit.

"Zásada je uteč, schovej se, a nemáš-li zbytí, braň se. Utéct je to nejjednodušší a nejpřirozenější. Musí se to ale udělat rozumně. Samozřejmě záleží, jestli se střílí z krátké zbraně z pistole. Po 30 metrech je pravděpodobnost, že vás útočník trefí, už menší, než když střílí z dlouhé zbraně," uvedl Šándor.

Expert radí také kličkovat nebo běžet s ohnutými zády, abyste co nejvíce střelci znemožnili se trefit. "Když jste v kanceláři nebo ve škole, můžete se velmi rychle zabarikádovat. Pak si lehnout na zem nohama ke zdi a nezvedat hlavu. Když je ve dveřích klíč, tak zamknout. Útočník totiž jde a zkouší kliky. Když je zavřeno, jde dál a nezabývá se tím," dodal Šándor.

V případě výbuchu doporučuje bezpečnostní odborník lehnout si a nezvedat zbytečně hlavu. Hlavně mladé lidi nabádá, aby odložili telefon a nesnažili se natáčet nebo fotit. "Můžete se schovat, ale určitě za něco pevného, ne za dveře. Když už se schováváte za automobil, tak v místě motoru, zbytek vozu totiž útočník lehce kulkou prostřelí," poradil Šándor.

"Budete-li u nějakého vchodu, bežte dovnitř, nejlépe až úplně na konec. Hlavně se vyvarujte nakukování, vyhlížení, nechtějte raději nic vidět, akorát na sebe upozorníte. Nechoďte k místu výbuchu, může se stát, že výbuchů bude víc. Lidé jsou zvědaví a útočník toho může využít k dalšímu odpalu," prohlásil Šándor.

Pokud žádná z těchto možností nepřipadá v úvahu, protože třeba útočník stojí přímo před vámi, Šándor radí se bránit. "Je to ale spíš pro odvážné jedince, můžete u toho zemřít. Za cenu toho, že ale třeba zachráníte ostatní. Bránit se můžete i házením věcí, ať je to cokoliv po ruce. Útočníka to totiž rozhodí, překvapí ho, že se začnete bránit. Řada věcí jde udělat, jenom je potřeba o nich vědět a umět je rychle zrealizovat," uzavřel Šándor.