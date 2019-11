Útlum těžby děsí lidi na západě Čech, o práci jich přijde až tisíc!

V Sokolovské uhelné pracuje a těží hnědé uhlí řada lidí. Někteří i celý život. Zpráva o masivním propouštění se týká každého z nich. Nikdo neví, kdo si vytáhne černého Petra.

Ze tří tisíc lidí může do dvou let přijít o práci v Sokolovské uhelné celá tisícovka. "Uhelný průmysl je v situaci, kdy se říká, uhlí musí pryč v Evropě. A dělá se všechno pro to, aby uhlí nebylo. Ale co se bude dít v regionech, kde uhlí skončí?“ ptá se předseda dozorčí rady společnosti a hlavní majitel Sokolovské uhelné František Štěpánek.

Týká se to hlavně Sokolovska. Největší počet zaměstnanců přijíždí z nedalekého Chodova. Podle starosty je naivní se domnívat, že při tak masivním propouštění pomůže úřad práce.

"Tady v tuto chvíli to není opatření na přeškolení nebo rekvalifikace. Sem musí přijít zásadní pomoc od státu. A přivádět nový průmysl a začít tento kraj budovat celý znovu," má jasno Patrik Pizinger.

Investiční pobídky a tvorbu nových pracovních míst by měly podle těžařů zajistit peníze z emisních povolenek končících ve státní kase.

Na emisních povolenkách letos Sokolovská uhelná zaplatí miliardu 400 milionů korun. Příští rok má jít dokonce o miliardu a půl. Podle vedení společnosti je velmi důležité, aby se tyto peníze vracely hlavně do regionů postižených útlumem těžby.