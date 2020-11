Útlum těžby v lomu ČSA pokračuje. Zaniknou stovky pracovních míst

Těžba v lomu ČSA na Mostecku se výrazně přiblížila k hranici stanovených limitů. Do vytěžení zpřístupněných zásob zbývá už jen 12 milionů tun hnědého uhlí. Na rychlost a postup má zásadní vliv to, že se uhlí poslední roky nevnímá jako tradiční surovina pro výrobu energie.

V posledních letech jsou zvýhodňovány jiné zdroje, a to se podle vedení těžební společnosti také výrazně promítá do cen za výrobu elektrické energie. To pak prý vede k omezování výroby v tradičních hnědouhelných revírech. Provozovatel lomu ČSA kvůli tomu zruší více než 250 pracovních míst.

Propuštění zaměstnanci dostanou odstupné. Odcházející horníci navíc mohou využít nabídky státu a požádat o restrukturalizační příspěvek, který odbory vyjednaly v roce 2016 v souvislosti s rozhodnutím o útlumu těžby. Společnost utlumuje těžbu v lomu už od roku 2015, kdy vláda rozhodla o zachování těžebních limitů v této lokalitě.