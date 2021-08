Útočníci měli v Praze zmlátit dva mladíky. Policie teď agresory hledá

Dva mladé muže napadla v centru Prahy v půlce července skupina agresorů, uvedla policie. Oba byli těžce zranění. Policisté nyní hledají skupinku agresorů, kterým má být 20 až 25 let. Za ublížení na zdraví a výtržnictví jim podle policie hrozí až tři roky ve vězení.

V centru Prahy zaútočila údajně v půlce července skupina lidí na dva mladé muže. Policie nyní útočníky z ulice Spálená hledá. Oba mladíky mlátili agresoři pěstí do obličeje. Zatímco prvnímu se podařilo po několika ranách utéct, druhý spadl na zem, kde ho kopali do hlavy, jeden mu na ni dokonce měl stoupnout. Oba napadení utrpěli vážná zranění, která si vyžádala lékařské ošetření. Muž, kterého kopali do hlavy, utrpěl zlomeninu v obličeji.



Událost, které předcházela slovní rozepře, se snažil zastavit kolemjdoucí. Agresory od útoku odrazoval, ti jej však zastrašili. Ve skupince bylo osm lidí, pět mužů a tři ženy, do útoku se však podle policie zapojili jen čtyři muži. Členům skupinky bylo 20 až 25 let. Po útoku se pravděpodobně vydali do hudebního klubu v ulici Králodvorská.



"Agresorům hrozí v případě dopadení a odsouzení za trestné činy ublížení na zdraví a výtržnictví až tříletý pobyt za mřížemi,“ uvedl mluvčí pražské policie Richard Hrdina. Policie proto teď agresory hledá. Pokud mladé lidi na kamerovém záznamu někdo poznal, má se přihlásit na lince 158.