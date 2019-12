Útočník během chanuky pobodal pět židů. Snažil se dostat i do synagogy

Na newyorském předměstí Monsey v sobotu večer vtrhl do domu rabína muž s velkým nožem v ruce a pobodal pět lidí. Stalo se to ve chvíli, kdy oslavovali židovský svátek chanuka. Podle svědka se útočník pokusil dostat i do blízké synagogy.

K útoku došlo v sobotu během židovského svátku chanuka na newyorském předměstí. V domě tamního rabína se shromáždilo mnoho lidí, aby zapálili svíčky a oslavili svátek. Vtom do domu vtrhl útočník a nožem zranil pět lidí.

"Modlil jsem se za svůj život," řekl jeden ze svědků. "Jakmile vešel do dveří, okamžitě zaútočil na lidi. Neměli jsme vůbec čas reagovat," vzpomíná. Dodal, že pak útočník uprchl a pokusil se dostat do budovy synagogy, která stojí hned vedle.

Ale lidé uvnitř zřejmě slyšeli výkřiky z rabínova domu a zamkli dveře, aby se útočník nemohl dostat dovnitř. Zhruba o dvě hodiny později policisté dopadli podezřelého, který je v současnosti ve vazbě. Zatím neuvedli, jestli se jednalo o nábožensky motivovaný útok.

Podle deníku The New York Times však v oblasti New Yorku poslední dobou došlo k nárůstu antisemitismu a násilí proti židům. Úředníci označili počet útoků za alarmující. Minulý měsíc například jednoho muže někdo bodnul do krku jen pár kroků od synagogy, kam šel na ranní modlitbu.