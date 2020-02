Útočník bezdůvodně pobodal v tramvaji muže, policie má podezřelého

Stalo se to 11. února po deváté hodině večer v Českomoravské ulici v Praze. Muž tam měl zřejmě bezdůvodně zaútočit na nic netušícího sedmačtyřicetiletého muže. Ten se sice útoku ubránil, se zraněními ale prý skončil v nemocnici. Po útoku muž z tramvaje údajně utekl.

Policie poté po útočníkovi vyhlásila pátrání a poskytla také kamerový záznam. Poprosila i veřejnost, aby v případě, že muže poznají nebo si na místě něčeho všimli, aby kontaktovali policii.

Tuto středu se podařilo rokycanským policistům dopadnout podezřelého.

Mělo by se jednat o jednadvacetiletého cizince. Ten odmítl jakkoliv vypovídat a k činu se nevyjádřil. Útočník je nyní obviněný z několika trestných činů, a to z těžkého ublížení na zdraví, výtržnictví, ale také z poškození cizí věci. Kriminalisté také podali návrh na vzetí útočníka do vazby. Pokud bude odsouzen, hrozí mu až deset let za mřížemi.