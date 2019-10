Střelec z Halle plánoval zabít více lidí v synagoze! Je pravicový extremista

Ozbrojený útočník v zelené uniformě a helmě ve středu vyšel z auta v německém městě Halle. Vystřelil z útočné pušky s dlouhou hlavní. Nabil a pálil ještě třikrát. Když policisté začali palbu opětovat, nasedl do vozidla a ujel pryč.

Pachatelem je podle policie Stephan B. ze sasko-anhaltské vesnice Benndorf. Zbraně - samopaly a ruční granáty - si zřejmě vyrobil sám.

Útoky vysílal živě na internetu z kamery umístěné na helmě. Než bylo pětatřicetiminutové video smazáno, zhlédlo ho přes dva tisíce lidí. Podle záběrů jeho podomácku vyrobené zbraně postupně selhávaly. Podle manifestu, který sepsal, cílil na Židy, muslimy i levicově zaměřené. Chtěl vystřílet synagogu v Halle.

"Stál asi tady a střílel před sebe. Myslel jsem si, že ty dveře to nevydrží, pak stál na nádvoří před dalšími dveřmi. Pokud by je prorazil, bylo by to opravdu špatné," popsal útok Max Privorozki, předseda místní židovské obce.

"Řekli nám, ať se odsud dostaneme, ať běžíme hlouběji do budovy synagogy, ať utíkáme nahoru a zůstáváme daleko od oken," vysvětlila přeživší Rebecca Bladyová.

Když se do synagogy, kde bylo na padesát lidí, útočník nedostal, začal pálit na ulici kolem sebe. Střílel i do stánku s kebabem. Zavraždil dva lidi. "Dnes jsme se dozvěděli hořkou pravdu, že se na svátek stalo něco strašného, že dva lidé přišli o život, a ještě více, že se útoky proti Židům odehrály v Německu," reagovala na událost německá kancléřka Angela Merkelová.

Extrémismus je podle německých expertů v zemi na vzestupu. Jen loni zabavila policie přes 1000 zbraní, téměř o polovinu více než předloni.