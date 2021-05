Útok džihádistů ve východní Burkině Faso si vyžádal 30 mrtvých

"Velké množství ozbrojených osob dnes ráno zaútočilo na vesnici Kodyel v okrese Foutouri, přičemž zabilo několik desítek lidí," řekl agentuře AFP regionální bezpečnostní zdroj. Útok potvrdil představitel místní milice s tím, že bylo zabito nejméně 20 až 30 lidí.

"Stalo se to dnes brzy ráno, když většina lidí byla stále ve svých domovech. Desítky mužů vtrhly do vesnice a zapálily domy, zatímco jiní bez varování stříleli po civilistech."

Další člen milice civilní obrany VDP v okrese Foutouri odhadl počet obětí na "asi 30 mrtvých mužů a žen" – ačkoli počet zabitých zůstává předběžný, protože všichni lidé z vesnice uprchli.

Kromě mrtvých bylo zraněno dalších asi dvacet lidí, z toho několik vážně, dodal druhý dobrovolník a postěžoval si, že jejich zprávy o útočnících v této oblasti a výhrůžkách vesničanům byly ignorovány.

Bezpečnostní zdroj uvedl, že operace k zabezpečení obyvatelstva a vypátrání útočníků už byly zahájeny. Odhady počtu zabitých činí pondělní útok jedním z nejhorších v historii Burkiny Faso. Incident se odehrál jen týden poté, co byli tři Evropané – dva španělští novináři a irský ochránce divoké přírody přepadeni a popraveni coby členové protipytlácké hlídky.

