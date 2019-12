Útok kyselinou na Slovensku žena nepřežila! Svědkyně řekla, co viděla

Adriana 12. dubna o půl šesté ráno venčila jako obvykle svého pejska. V tu chvíli k ní přistoupil neznámý útočník a polil jí obličej žíravinou. Po incidentu si ještě stihla sama zavolat pomoc. Poté, co se jí ale kyselina dostala do dýchacích cest, byli lékaři bezmocní.

Reportérovi televize Markíza se podařilo vypátrat ženu, která byla jedna z posledních, kdo nebohou Adrianu viděl. Podle svých slov ale zahlédla také útočníka. Před brutálním napadením se prý skrýval v keři a v levé ruce držel věc, která připomínala plechovku.

"Ani ve snu by mě nenapadlo, že by se mohl muž připravovat na vraždu," popsala svědkyně události. S obětí se proto jen pozdravila a odešla do práce.

Žena údajně znala i osobní život zemřelé Adriany. Nemusela tak dlouho uvažovat nad tím, kdo by za vším mohl být. "Kdo znal pána, se kterým mnoho let žila, tak ví, co je zač. Podle mě je to jednoznačné," řekla s tím, že útočníkem má být její bývalý partner, který žárlil.

O nepříjemném sporu mezi Adrianou a jejím expřítelem, se kterým i společně podnikala, se mluvilo hned po útoku. Podle informací televize Markíza nedokázal přijmout fakt, že je mezi nimi konec. Muž měl však alibi, v době útoku pobýval na Ukrajině.

Ať už to bylo jakkoli, otázkou zůstává, zda měl informaci, že Adriana se chystala právě v den útoku odcestovat. "Chtěla začít nový život. Našla si nového partnera a byla šťastná," dodala svědkyně.