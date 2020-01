Útok na benešovskou nemocnici nebyl výjimka! Co ministerstvo na to?

Hackerský útok na benešovskou nemocnici loni ukázal, že tuzemské nemocnice nejsou na podobné hrozby dobře připraveny. Hackeři vyřadili z provozu lékařské přístroje, a tím provoz benešovského špitálu ochromili na 3 týdny.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se proto rozhodl letos provést plošné prověrky zdravotnických zařízení v celé republice a ověřit, jestli jsou schopny čelit podobnému útoku. Ty jsou totiž prý na denním pořádku. A často je třeba náhodou spustí sami zaměstnanci, například kliknutím na email.

toky hacker nelze bohuel v budoucnu vylouit. Musme vak tyto hrozby maximln eliminovat. Dnes jsme proto uspodali @NaHomolce pro IT odbornky a management nemocnic workshop o kyberbezpenosti, rizicch a strategich, jak pedchzet incidentm podobnm beneovsk nemocnici pic.twitter.com/zwcxjhEKPq — Adam Vojtch (@adamvojtechano) January 16, 2020

Incident v benešovské nemocnici potvrdil, že postupný a stále intenzivnější průnik informačních technologií do oblasti zdravotnictví staví poskytovatele zdravotních služeb do role velice atraktivního cíle kyberútoku a že Česká republika nezůstane stranou tohoto globálního trendu. Ochota a schopnost včasného sdílení zkušeností, ponaučení se z možných chyb a potvrzení si správné praxe je proto důležitým předpokladem pro posílení obranyschopnosti vůči kybernetickým hrozbám, a to nejen v sektoru zdravotnictví.

Podle zákona o kybernetické bezpečnosti nemocnice musejí splňovat veškerá kritéria, aby útoku zabránila a ochránila cenná data pacientů. Ovšem zákon už nepamatuje na menší zařízení, například okresní nemocnice. Ty podle Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost nejsou natolik významné, a proto pro ně v případě útoku neplatí ohlašovací povinnost. To potvrzuje fakt, že o útoku na benešovskou nemocnici se národní odborníci na kybernetiku dozvěděli až z médií.