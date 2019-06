Krvavé napadení poslance Feriho: Útočníci k soudu nepůjdou!

Otci se synem, kteří v dubnu napadli Dominika Feriho (TOP 09) při koštu vín v malé obci Boršice na Uherskohradišťsku, hrozilo tříleté vězení. "V pátek jsem rozhodl tak, že jsem vydal usnesení, kterým jsem podmíněně odložil podání návrhu na potrestání obou podezřelých," uvedl pro iRozhlas dozorující státní zástupce Tomáš Pindur, který podle svých slov mohl ve zkráceném přípravném řízení podat soudu návrh na potrestání, případ ale podmíněně odložil.

"Když ve zkušební době povedou řádný život, nedopustí se žádné trestné činnosti nebo přestupkového jednání, tak potom státní zástupce bude rozhodovat o tom, že se osvědčili," vysvětlil Pindur. Pokud podmínku poruší, tak státní zástupce podle Pindura podá návrh na potrestání a napadení by skončilo před soudem.

Dominik Feri stížnost proti podmíněnému odkladu podávat nebude. Jde podle něj o dostatečné řešení. Poslanec po napadení utržil několik úderů do obličeje a tržnou ránu na zádech o hromosvod. Zranění mu museli ošetřit v nemocnici. "Je mi dobře, já už jsem to říkal těsně po tom útoku, že to není nic závažného," prohlásil v dubnu Feri.