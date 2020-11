Útok nožem v kostele v USA. Na místě jsou mrtví a zranění

Útok se odehrál v kostele v kalifornském městě San Jose. Podle policie dva lidé svým zraněním podlehli, další jsou zranění.



Pachatel zatím nebyl zadržen. "V době útoku se nekonala žádná bohoslužba. V budově byli pouze bezdomovci, které tam přivedli, aby je ochránili před zimou," uvedla místní policie.

Units are currently at the scene of a possible stabbing at the Grace Baptist Church located at 484 E San Fernando St. This is an active scene, please avoid the area. pic.twitter.com/0oTioeIqEE