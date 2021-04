Útok psa na dítě očima odborníků: Čí je to chyba a jak se bránit? NÁZORY

Případ čtyřletého chlapce, kterého napadl na pražském Petříně pes, vzbudil mezi lidmi velké emoce. Mluví o něm i odborníci. Kynologové většinou tvrdí, že za to, co pes udělá, může z velké části jeho pán, který by měl mít zvíře pod kontrolou. Pokud člověk psa nezná, měl by ho mít na vodítku. Chování psa ale také může ovlivnit i špatná předchozí zkušenost.