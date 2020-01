Útoků na průvodčí přibývá! Mají dostat pepřáky a kamery do vlaků

Vlakoví průvodčí by mohli být už brzy vybaveni kamerami nebo pepřovými spreji. Do konce ledna by to chtěli navrhnout poslanci z dopravního výboru Sněmovny. Útoků na personál ve vlacích rapidně přibývá. Průvodčí se zejména v nočních spojích necítí bezpečně a spolu s odbory dlouhodobě volají po vyšší ochraně.