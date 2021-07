Útoky z internetu rozzuřily vévodkyni Kate, oblíbená tradice je v ohrožení!

Už se stalo v podstatě tradicí, že princ William s vévodkyní Kate na narozeniny svých dětí uveřejňují rodinné fotky, často i takové, které sami pořídí. Nyní je ovšem tento rituál podle expertky na britskou královskou rodinu Angely Levinové v ohrožení. A mohou za to takzvaní internetoví trollové. Tedy lidé, kteří se baví tím, že píší provokující nebo útočné komentáře.

I když se běžně Kate a William s celým světem dělí o slavnostní dny svých dětí a zachycují třeba jízdu na kole nebo různé hry, tato tradice je v případě osmých narozenin prince George v ohrožení. Chlapec je přitom má už příští týden.

Tvrdí to spisovatelka a expertka na královskou rodinu Angela Levinová. Malý princ na sebe přitáhl spoustu pozornosti o minulém víkendu, kdy na stadionu spolu s rodiči sledoval finálový zápas fotbalového Eura. Někteří lidé si pak na sociálních sítích neodpustili jízlivé a kruté komentáře mířící na to, že hošík měl na sobě oblek a kravatu, píše britský Mirror.

A to může být pro Kate a Williama podle autorky královských životopisů dostatečný důvod k tomu, aby neukázali žádnou novou Georgovu fotku.

"Šíří se drby, že možná tu fotku neuvidíme, protože jsou Kate i William rozčílení tím, jak jsou lidé hrubí k sedmiletému chlapci. Ale doufám, že se přes to přenesou," řekla Levinová v pořadu The Royal Beat. I jiný expert na královskou rodinu v tomto týdnu řekl, že po "drsné" kritice stáhnou rodiče malého George do ústraní.

