Utonulých v Česku přibývá. Toto jsou nejčastější chyby!

Na přehradě Hracholusky nedaleko Plzně v pondělí odpoledne došlo k velké tragédii. Čtrnáctiletý chlapec zmizel pod hladinou 60 metrů od břehu. Záchranáři jeho tělo našli po třech hodinách pátrání. Už mu nemohli pomoci.

"Pátrací akce trvala několik hodin. Po vylovení těla ještě proběhl pokus o oživení, ale marně," popsal smutnou událost mluvčí hasičů Petr Oncar. Chlapec údajně plaval v doprovodu svého bratra, jenže mu nejspíš došly síly.

Takových případů teď přibývá - podle vodních záchranářů dělají lidé při koupání stále stejné chyby. "Přeceňování vlastních sil, vplavání do dráhy lodě, u dětí, že mají nevhodné pomůcky," shrnul nejčastější chyby vodní záchranář Lukáš Kordík.

Když už se někdo začne topit, pak je tady další problém. Podle vodních záchranářů by neměli přecenit své síly ani ti, kteří se snaží pomoci. Záchrance by sám měl být výborný plavec, navíc by měl být i on pod dohledem.

Zachránit tonoucího podle vodních záchranářů většina Čechů neumí, je to prý extrémně náročné. Nejprve byste měli zavolat záchranku. Pak můžete tonoucímu hodit lano. Ne vždy se to ale povede na první pokus. "Házení lana je efektivnější na kratší vzdálenost," vysvětluje Kordík.

Přímo ve vodě pomůže pádlo nebo větev. Nejefektivnější je použít třeba paddleboard. Pro zachránce je to i nejbezpečnější. "Protože je tam ta bariéra mezi tonoucím a zachráncem větší," tvrdí Kordík.

V Česku se každoročně utopí kolem dvou set lidí. To je třikrát víc než mrtvých motorkářů. Statisticky jsme tak na tom v počtu utonulých hůř než řada přímořských států.