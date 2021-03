Utržený skákací hrad zranil řadu dětí! Provozovateli hrozí čtyři roky vězení

Nehoda se stala na konci loňského srpna v chlumeckém zábavním parku.

"Muž dal skákací hrad do používání, aniž by ho nechal po dovozu ze zahraničí schválit v České republice a byl v souladu s normou ČSN. Dále nerespektoval další důležitou povinnost spočívající v dodržování bezpečnostních požadavků, a to zejména v provozování této atrakce do síly větru 38 km/h,“ informovala policejní mluvčí Eva Prachařová.



Podle vyšetřovatelů ve chvíli, kdy hrad odletěl, foukal vítr o rychlosti 52 km/h. "Právě proto a také kvůli špatnému ukotvení se skákací hrad, na kterém bylo nejméně sedm dětí ve věku 3 až 12 let, odtrhl od kotvících bodů. Následně se převrátil, vznesl do vzduchu i s dětmi a odlétl do vzdálenosti přibližně 26 metrů, kde dopadl a zastavil se o jiné pevně ukotvené skákací atrakce,“ popsala Prachařová.



Děti během letu a dopadu z hradu vypadly a utrpěly různá zranění. Některá z nich poté znalci v posudku kvalifikovali jako těžkou újmu na zdraví. Při nehodě se navíc zranil i jeden dospělý člověk, kterého utržená atrakce srazila.



"Shodou náhod nedošlo k ještě závažnějším poraněním či úmrtím,“ uzavřela Prachařová. Obviněnému muži hrozí v případě prokázání viny až čtyři roky vězení.