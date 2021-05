Uvízli jsme v Egyptě, vypekli nás, říká Vlasta. Pojišťovna uznala chybu

"Na dovolené v Egyptě jsme se bohužel nakazili covidem. Já (55 let) a můj mladší vnuk (6 let), jsme byli dáni do izolace. A můj syn s druhým, devítiletým vnukem, jakožto zdraví, měli odletět zpět do ČR," popsala pro TN.cz počátek patálií Vlasta B.

Protože prý nebylo jasné, jak se její stav bude dál vyvíjet, prodloužila si zdravá část výpravy pobyt, aby mohla zůstat té nemocné nablízku.

"Kontaktovali jsme ERV pojišťovnu, kde máme všichni sjednáno cestovní pojištění včetně připojištění na covid, aby si syn prodloužil pojištění. Pracovník pojišťovny mu sdělil, že si pobyt musí hradit sám, ale že pojištění je platné ještě 30 dnů a není ho tedy třeba nějak prodlužovat," pokračuje Vlasta B.

"Při pátečním testování pro případný sobotní návrat do ČR byl bohužel i druhý vnuk testován jako pozitivní. Po nahlášení na pojišťovnu nám bylo sděleno, že se na něj pojištění nevztahuje, protože jako zdravý měl odletět a že si tedy musíme náklady na lékařskou péči hradit sami," vypráví žena.

Přístup pojišťovny každopádně nepovažuje za správný. "Domnívám se, že pojistné podmínky nestanoví, že bych si nemohla dovolenou jakožto zdravá prodloužit," zamýšlí se.

"Nicméně nyní se nacházíme v situaci, kdy jsme již druhý týden uvězněni v Egyptě, zatím bez možnosti návratu. Docházejí finance, protože syn si zde hradí již druhý týden ubytování, testy a mobilní data, abychom mohli být nějak ve spojení s pojišťovnou a rodinou," zlobí se česká turistka.

Stěžuje si i na to, že PCR testy se prý v Hurghadě provádějí v turistickém informačním centru místo na klinice. A zaslala i krátké video a několik fotek, aby ukázala, že tu lidé nedodržují rozestupy a příliš si nelámou hlavu ani s nošením roušek. Další test absolvovala Vlasta toto pondělí. Ten už vyšel negativní, ženin vnuk je ale nadále pozitivní.

Redakce TN.cz oslovila s žádostí o vyjádření k tomuto konkrétnímu případu přímo ERV pojišťovnu. A ta uznala, že chyba se v tomto konkrétním případě stala na její straně a uhradí tak ubytování i cestu do ČR i synovi a vnukovi Vlasty, kteří byli původně zdraví a mohli tak odletět zpět do vlasti.

Obecně ale prý platí, že úřady v té které zemi rozhodují o tom, zda po pozitivním testu na covid zůstává na místě i zbytek rodiny nakaženého, nebo zda se zdraví turisté vracejí zpět do Česka.

"V případě Egypta to je tak, že na místě zůstávají pouze covid pozitivní a zbylí členové rodiny mají odletět domů. Při nemoci nezletilého s ním může v zahraničí zůstat na náklady pojišťovny jako tzv. opatrovník také jeden dospělý. To jsme potvrdili i v tomto případě, kdy opatrovníkem byla babička. Jí i vnukovi také bezplatně prodlužujeme jejich cestovní pojištění, což je běžný postup pro naše nemocné klienty," uvedl pro TN.cz mluvčí ERV Evropské pojišťovny Vlastimil Divoký.

A pokud na místě zůstal i Vlastin syn a druhý vnuk, činili tak podle Divokého na vlastní riziko a náklady, protože "tím jsou proti rozhodnutí místních orgánů." A pojištění jim končí dnem, kdy měl původně skončit jejich zájezd.

"Tím, že syn a vnuk zůstanou (navzdory pokynům místních úřadů) v blízkosti nakažené osoby, roste exponenciálně riziko, že se nakazí i někdo z nich, což se bohužel přesně stalo. Jedná se navíc o tzv. následnou škodu, která je ve výlukách z pojištění (pojištění se na ni nevztahuje - pozn. redakce)," zmínil Divoký.

Přesto má ale celý příběh pro Vlastu a její rodinu ze strany pojišťovny příznivý závěr. "V tomto konkrétním případě ale došlo k chybě na naší straně. Náš pracovník klienty mylně informoval, že jejich původní pojištění platí i nadále. To pochopitelně není pravda, protože pojištění se sjednává vždy na zcela konkrétní termín zájezdu a jeho uplynutím končí. Pokud by kolega postupoval správně, musel by klientovi sdělit, že jeho cestovní pojištění končí a bohužel ho z výše uvedených důvodů nelze prodloužit," popsal mluvčí pojišťovny.

Kvůli této chybě bude pojišťovna postupovat tak, jako by Vlastin syn i druhý vnuk pořád měli platné pojištění. "Tím pádem uhradíme z pojištění léčebných výloh dodatečné náklady na ubytování a cestu zpět do ČR i synovi a druhému vnukovi," uzavřel Divoký.