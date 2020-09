Uvolňovat v létě opatření byla chyba, prohlásil Babiš. Nárůst je enormní

Ještě před pár dny premiér Andrej Babiš (ANO) říkal, že situace není vážná. V pátek přiznal, že tak enormní nárůst nakažených nečekal. "Je důležité, aby to lidi konečně brali vážně, protože koronavirus se zkrátka vrátil. Stoupá to všude v Evropě, u nás v této chvíli asi poměrově nejvíc a my musíme udělat všechno pro to, abychom zploštili ten nárůst," prohlásil premiér.

Obrátil i v názoru na aktivaci Ústředního krizového štábu. Ten by měl znovu začít fungovat v pondělí a v jeho čele bude opět ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

"Víceméně jsem vyslyšel volání hejtmanů a krajů po tom, aby byl zřízen. Je to hlavně z toho důvodu, že jsem zjistil, že v podstatě ta spolupráce mezi ministerstvem zdravotnictví a integrovaným zdravotnickým řídícím týmem s kraji není ideální," vysvětluje Babiš.

"Ještě včera pan premiér vyprávěl, jak je to zase nějaký výmysl opozice, co ho do toho tlačí, jen abychom tam mohli mít své lidi a kecat do toho. Dneska už otočil a krizový štáb zřizuje," okomentoval premiérovo počínání předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Premiér také uznal, že uvolňování opatření po první vlně epidemie byla chyba. "Byla chyba, že jsme přestali nosit roušky. Na druhou stranu po těch obrovských tlacích, aby se rozvolnilo co nejdřív, si neumím představit, co by nastalo, kdybychom 1. července všem lidem řekli, že budou nosit roušky celé léto," prohlásil.

"Pan premiér se začíná probouzet z letargie, nicméně ta hlavní chyba, kterou bych mu vyčítal, je, že jsme zaplatili půl bilionu korun za to, abychom si koupili čas půl roku, abychom se připravili na druhou vlnu. Všichni věděli, že druhá vlna přijde a neudělali jsme takřka nic," řekl ve Sněmovně poslanec za STAN Petr Gazdík.

"Oceňuju to, že pan premiér tu chybu přiznal, teď je ale naprosto zásadní, aby se ty chyby velmi rychle napravovaly. K tomu jsme se snažili za posledních 10 dní pana premiéra velmi silně tlačit," konstatoval předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Premiér nevyloučil ani to, že by mohl být znovu vyhlášen nouzový stav. A to v případě, že by ministerstvo zdravotnictví potřebovalo přijmout některá opatření, které nemá ve své kompetenci.

"Nemohu vyloučit, že k tomu dojde, pokud ta situace bude dále eskalovat. Musela by o tom samozřejmě rozhodnout vláda na můj návrh, ale teď bych nechtěl říkat, že to tak stoprocentně bude. Ale varianta to určitě je," vyjádřil se k nouzovému stavu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

V Praze, ve středních Čechách, na Chebsku, Zlínsku, Uherskohradišťsku a Kroměřížsku budou od pondělí povinné roušky i na venkovních hromadných akcích nad 100 lidí.

Na aktualizované mapě regionů podle rizika nákazy je Praha nově na nejhorším, červeném stupni. Jsou tu od pátku zakázány návštěvy ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb a od příštího týdne budou uzavřeny i vysoké školy.