Už brzy se otevřou i vnitřní prostory restaurací. Takhle to bude fungovat!

Už týden mohou lidé navštěvovat venkovní zahrádky restaurací. I přes nepříznivé počasí na začátku týdne si na ně lidé našli cestu a provozovatelé se snaží o maximální dodržování hygienických opatření. Od 25. května se podniky chystají i na otevření vnitřních prostor. Po personálu hygienici požadují co nejmenší kontakt se zákazníky. Doporučují například bezkontaktní jídelní lístky.

V pondělí 11. května lidé po zhruba dvou měsících mohli konečně vyrazit na zahrádky svých oblíbených restaurací. "Pondělí bylo upršené, to tady nebyl nikdo. Ale od úterka se to krásně rozjelo. My jsme krizi využili k předělání, takže s otevřením zahrádky jsme vlastně otevřeli úplně novou hospodu," říká provozovatel restaurace Bufet Ondřej Hollas.

"Lidi se nebojí. Přicházejí, učí se žít zase v restauracích," tvrdí manažer restaurace Červený jelen Jan Zoček. Zaměstnanci nosí rukavice, vše neustále dezinfikují, snaží se dohlížet na dodržování opatření a mýt nádobí při minimálně 60 stupňích.

"Po každém zákazníkovi si vezmeme dezinfekci, utřeme stoly, utřeme židle nebo lavice, kde sedí, aby to bylo všechno v pořádku. Máme zvýšenou hygienu. Dbáme na to, aby zákazníci seděli minimálně dva metry od sebe, máme tomu i přizpůsobené stoly," popisuje nový režim číšník Pavel Musil.

Ve vnitřních prostorách restaurací, které se znovu otevřou 25. května, bude povinnost nošení roušky pro personál i hosty. Lidé u stolů ji budou moci odložit jen při konzumaci jídla a pití. "Zkrátka budou platit ta mimořádná opatření ve smyslu hygienicko-epidemiologických pravidel," vysvětluje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Některé restaurace už nyní zavádí jídelní lístky prostřednictvím QR kódů, díky kterým se zákazníci dostanou do kontaktu s personálem jen minimálně. Bezdotykové jídelní lístky doporučuje restauracím i ministerstvo zdravotnictví.