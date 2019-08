Už bych do toho nešla, řekla Kočí o politice. Má tři děti a seznamku

Bývalou pravou ruku Víta Bárty lze označit přinejmenším za kontroverzní postavu tehdejší politiky, která byla známá nevybíravým slovníkem. Z Kristýny Kočí, politické průšvihářky, je dnes trojnásobná matka.

Na politickou kariéru nevzpomíná Kočí zrovna v dobrém. "Já myslím, že můj vstup do politiky, už je to 10 let, bylo jedno z nejméně rozvážných rozhodnutí, mladická nerozvážnost, určitě bych do toho nešla znova," prohlásila.



S politikou začala v pouhých 24 letech, o rok později už seděla ve Sněmovně. Byla programovou ředitelkou a radní dnes už neexistující strany Věci veřejné i předsedkyní jejího poslaneckého klubu.



"Rodina mě určitě nepodporovala, dokonce odrazovala. Byla to ukázka toho, že moji rodiče měli vždy pravdu, a já jsem mnohokrát předtím na tu jejich radu nedala a udělala jsem to po svém. Doufám, že moji synové mě budou poslouchat víc," řekla nyní spokojená maminka.



Po politických skandálech s úplatkovou aférou ve financování strany a údajným stranickým pučem jí Rada Věcí veřejných vyloučila v roce 2011. Ten samý rok se na veřejnost dostaly tajné nahrávky, které měly pokus o puč potvrdit.



"Přiznám se, že tehdy jsem si myslela, že mám spoustu zkušeností. Nebyla to pravda. To prostředí mě semlelo, nebylo to příjemné, nejsem na to pyšná. Není ostuda upadnout, ale ostuda je se nezvednout a z chyb se nepoučit. Já se snad poučila a ty hrozný chyby dělat nebudu," doufá.



I když je vystudovaná politoložka, dnešní politickou situaci tolik nesleduje. Plně ji zaměstnává její nový byznys. S manželem Jakubem Mertlem založila seznamovací agenturu.



"Můj muž je matematik, takže nastavil ten algoritmus, který vytipovává protějšky, abyste si k sobě seděli. To zahrnuje například otázky ohledně dětí, volnočasové aktivity. Dáváme dohromady lidi. Jsou to jednotky, ale kvalitní. Když si navzájem sednete, tak my domlouváme rande," vysvětlila.



Jejich seznamovací agentura funguje už pět let a stará se o stovky klientů. Vedle toho bývalá politička vychovává s manželem tři děti. O návratu do politiky po minulých zkušenostech neuvažuje. Naplno se chce věnovat už jen rodině a nové práci.