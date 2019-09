Už dost! Obyvatelé nechtějí v obci další svatby. Zastala se jich hygiena

Obyvatel Neprobylic na Kladensku, kteří protestují proti svatbám v jejich obci, se zastali hygienici. Místní si dlouhodobě stěžují, že se od jara do podzimu kvůli hluku o víkendech nevyspí. Svatebčané prý ruší noční klid, dělají nepořádek ve vesnici a s mužem, který stodolu pronajímá, prý není kloudná domluva. Právě o různé stodoly nebo statky je v souvislosti s veselkami obrovský zájem. Zamlouvat se musí i rok dopředu.

V obci o 160 obyvatelích je o víkendech hlučno i ve dvě ráno. Místní ale neřeší jenom hluk. Podnapilí svatebčané prý často dělají nepořádek, parkují, kde nemají, a když se místní ozvou, zavání to konfliktem. "Ráno jsme jeli ve 4 hodiny do práce a ještě tady byl hluk," tvrdí jeden z místních.

"My chceme, aby tady byl klid. Dokonce nám byly nabízeny peníze od svatebčanů, abychom přestali protestovat," vyjádřil se další z obyvatel. Pronajímatel stodoly místním slíbil, že tato svatební sezóna bude poslední - pak ale obrátil. Obyvatelé Neprobylic proto proti svatbám před dvěma týdny protestovali.

Po reportáži TV Nova se ale věc pohnula. Po dvou a půl měsících přišla první reakce od úřadů. "Dle sdělení Odboru výstavby Městského úřadu Slaný není stavba určena k pořádání veřejné produkce hudby, proto je provozována v rozporu s platnou legislativou," uvedl vedoucí hygieny pro okres Kladno Miroslav Kadlec.

"Poradíme se s právničkou a uvidíme, jak to bude pokračovat. Já jsem několikrát místním občanům nabízel, že si sedneme, dáme dohromady smlouvu na další rok, kde bude daný, co lidi požadujou. Nikdo se mi neozval, jediný, co umí je nadávat, stěžovat si, kazit nám podnikání," vyjádřil se pronajímatel stodoly Josef Šnejberg.

"Nevidím důvod, proč bych tu stodolu nemohla pronajímat na takovéhle hezké akce. Vadí to, protože jsou lidi závistiví. Hluk tam doopravdy není. Máme to změřené, ten hluk tam není," řekla majitelka stodoly. Video, které natočili lidé z protějšího domu ve dvě hodiny ráno, ale ukazuje opak.

Na konečné rozhodnutí si ale obyvatelé Neprobylic ještě musí počkat. Po hygieně teď bude věc šetřit i stavební úřad ve Slaném. Zda se budou rušit svatby, které už jsou zamluvené na příští rok, se teprve uvidí.