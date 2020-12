V boji s přemnoženými hraboši nepomáhá farmářům nic. Nejdřív sice jejich počty klesly, jenže v listopadu jejich populace podle Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského zase narostla. A to až o pětinu. Důvodem je i to, že mnoho zemědělců kvůli rozmáčené půdě nevyjelo s technikou do polí a část úrody zůstala nesklizená. Hraboši tak mají dostatek potravy.