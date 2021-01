Rozešli jsme se kvůli covidu, vymlouvají se lidé v poradnách! VIDEO

Pandemii nepřežila řada vztahů. Podle viceprezidenta Asociace manželských poradců Pavla Rataje ale nejde z covidu dělat viníka.



"Je to jenom vnější zátěž, spouštěč, a teď záleží na nás, nakolik ho k sobě pustíme. My nenadáváme přímo na covid, my nadáváme na to, že jsme ztratili přirozené zdroje, že se dostáváme do finančních potíží, že jsme spolu příliš blízko," sdělil Pavel Rataj

Klientům ale neradí, jak mají se vztahem naložit. Považuje se spíš za dobrodruha, který se snaží probádat vztahy do hloubky a odhalit příčinu problémů. Například nevěru, která pro nespokojené páry znamená únik před realitou.



"Nevěrné chování trvá i během pandemie. Lidi, kteří jsou ve vztahu odpojeni a jsou frustrovaní, tak unikají a hledají kompenzační mechanismy. A nevěra je jeden z těch kompenzačních prostředků."



I když Rataj svým klientům nadále poskytuje osobní konzultace, většina z nich dává přednost online terapii. Rozhádané páry ale při ní sedí těsně vedle sebe, a tak přichází o komfortní zónu. Nebo si dávají tajná znamení. "Teď se objevují zajímavé fenomény, že najednou se partneři šťouchají, sahají na sebe nebo se odkloní a šeptají si, aby to ten terapeut neviděl," říká Rataj.



Partneři na terapii potřebují klid, který v domácnosti s dětmi jen těžko hledají. Zajímavé jsou proto i prostory, ve kterých se nově párová terapie odehrává. "Kolikrát diskutujeme v různých pracovních skříních, v ložnicích v posteli, ve skladu nebo v autě. Ale důležité je, abychom si mohli sdělit, jak se máme a co se v nás děje. Online terapie znovu dostává partnery do kontaktu, když najednou můžou cítit blízkost toho druhého," konstatuje Pavel Rataj.



Zájem o služby odborníků v období pandemie evidentně vzrostl. Mezi klienty Pavla Rataje patří i lékaři a zdravotníci, kteří osobní problémy odsouvají kvůli starostem o pacienty na druhou kolej.