Už je z ní velká slečna. Princezna Charlotte slaví páté narozeniny

Poslední týdny jsou v britské královské rodině ve znamení oslav. I když díky přísným opatřením kvůli pandemii koronaviru letos oslavenci zůstávají bez velkých ceremoniálů, o gratulace rozhodně nouzi nemají. Nejprve 21. dubna své již 94 narozeniny oslavila královna Alžběta. Jen dvy dny po ní slavil už druhé narozeniny princ Louis, nejmladší potomek prince Williama a vévodkyně Meghan. Ta mu k narozeninám nafotila roztomilé fotky.

Další oslavenkyní je jeho sestřička Charlotte, prostřední z dětí Williama a Kate a čtvrtá v pořadí na královský trůn, po svém dědečkovi, otci a starším bratrovi Georgovi. Královské povinnosti ji zatím netíží, letos je jí teprve pět. Už je ale velkou módní ikonou, cokoli jí Kate oblékne, hned britské maminky v obchodech vykoupí.

Stejný osud čeká zřejmě i jednoduché kostičkované šaty, ve kterých se v den svých narozenin objevila na nových portrétech na oficiálním twitteru rodiny. Portréty nafotila přímo vévodkyně Kate.

Svůj den strávila malá princezna nejen rozbalováním dárků, ale také pomocí druhým. Zapojila se do příprav, balení a roznášky balíčků s potravinami pro seniory.

The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to share four new photographs of Princess Charlotte ahead of her fifth birthday tomorrow.



The images were taken by The Duchess as the family helped to pack up and deliver food packages for isolated pensioners in the local area. pic.twitter.com/2scloP8BlF