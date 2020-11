"Už nejsem zvyklá se učit." Maturanti se vracejí do lavic, děsí je zmeškaný čas

Téměř 300 tisíc studentů ve středu znovu zamířilo do škol. Po žácích prvních a druhých tříd, kteří se do lavic vrátili už minulý týden, se to týká části studentů učilišť, odborných a vysokých škol. A vrací se také zhruba 91 tisíc maturantů. Právě pro ně znamenala distanční výuka největší problémy.