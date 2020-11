Tlustá čára za minulostí. Meghan a Harry dali své sídlo princezně Eugenii

Harry s Meghan sice královskou rodinu opustili už na jaře, spousta šlechtických výhod jim ale zůstala. Třeba sídlo s rozsáhlými pozemky Frogmore Cottage západně od Londýna, ve kterém už několik měsíců nikdo nebydlí.

Princ ho proto předal své sestřenici princezně Eugenii, píše portál The Sun. Ta ho rozhodně využije lépe. S manželem Jackem Brooksbankem totiž čekají prvního potomka.

Exvévodský pár tak musel podle zdrojů zmíněného listu před několika týdny tajně přiletět z kalifornské Santa Barbary, aby dohlédl na vystěhování nábytku a dalších věcí. Harry potom Eugenii předal klíče.

"Frogmore Cottage si tehdy Meghan s Harrym vybrali proto, že je to perfektní místo na výchovu dětí. To se bude hodit i teď. Další výhodou je, že za rohem má Eugenie rodiče a samozřejmě také královnu," uvedl zdroj obeznámený s poměry v královské rodině.

Dům zůstane ve vlastnictví Harryho a Meghan, ačkoliv nikdo nepředpokládá, že by se do Anglie po útěku do Kalifornie v blízké budoucnosti natrvalo vrátili. Jeho část jim ale i po nastěhování Eugenie a Jacka poslouží, když přijedou na návštěvu.

Od svatby Meghan a Harryho letos uplynuly už dva roky: