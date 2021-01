Jak to bude letos s maturitami? Variant je víc, jasno má být ve čtvrtek

Ministerstvo školství by mělo už ve čtvrtek zveřejnit, jak budou letos vypadat maturity. Jejich úplné zrušení prý ale ve hře není. Mluví se o tom, že by se studentům odpustila jedna ze součástí zkoušky, tedy didaktický test, který je společný pro všechny studenty, nebo naopak ústní zkoušení.

Státní maturitní testy se mají konat od 3. do 7. května, školní zkoušky pak od 16. května do 10. června - zatím ale není jasné, v jaké budou podobě.

"My se samozřejmě snažíme udržet ty maturity co nejvíc v tom klasickém pojetí, protože je potřeba si uvědomit, že to maturitní vysvědčení má stejnou hodnotu jako maturitní vysvědčení minulých let," popsal ředitel střední školy Jiří Zajíček.

Na začátku ledna ministr školství Robert Plaga (za ANO) zjišťoval na instagramu názory studentů na případné změny v letošních maturitách. Z ankety prý vyplynulo, že by studenti nejvíce uvítali zrušení ústní části.

"Já si myslím, že ta maturita by měla plnit roli zkoušky dospělosti. To znamená, že by tam úplně moc úlev být nemuselo," zamýšlí se student Petr Hais.

"Největší úlevou by bylo odebrání didaktické části nebo ústní části a u odborných škol zrušení nebo zjednodušení praktických částí," popsala Erika Kubálková.

Podle ředitelů škol by úprava teoretické části maturit neměla být nutná, protože se na ni žáci mohou připravit i během distanční výuky. Za větší problém považují praktickou část maturit na středních odborných školách.

"Když teď stále ještě nevíme, kdy se reálně vrátíme k praktické výuce do škol, bude pravděpodobně nutné tu formu praktické zkoušky nějakým způsobem upravit tak, aby to bylo zvládnutelné," doplnil Zajíček.

Na změny se chystají i vysoké školy, některé už se rozhodly pro přípravu přijímacích zkoušek on-line formou.