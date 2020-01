Už žádné běhání po lékárnách! Kde mají potřebný lék, najdete v mobilu

Digitalizace zdravotnictví pokračuje i v dalších službách. V současné době můžou pacienti využívat několik mobilních aplikací. Jednou z nich by do budoucna mohla být i ta, která lidem pomůže při nákupu léků. Pacientům by umožnila online rezervaci nebo je navedla na nejbližší prodejnu.

Hledat jehlu v kupce sena - tak někdy vypadá nákup léků. A obzvlášť pro 27letou Helenu, která jich po transplantaci jater musí pravidelně užívat osm druhů. "Občas se stane, že ty léky musí objednat, což trvá kolem dvou, tří dnů a je pro mě dost problematické," uvedla dívka.

Mobilní aplikaci, která by informovala o dostupnosti léčiva v konkrétní lékárně, by uvítala. "Bohužel se občas stává, že musím lítat po Praze a jsou to třeba tři, čtyři lékárny, které obejdu, abych sehnala všechno," popsala své strasti Helena.

"Pacient si vybere, může si ten lék zarezervovat a potom mu přichází rezervační číslo. S tím a s identifikátorem z eReceptu jde do té lékárny a bude tam mít léky připravené," sdělila ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová.

Pro takovou aplikaci je nejprve potřeba změna legislativy, pak už by prý bylo na rozhodnutí jednotlivých lékáren, jestli do systému své údaje vloží.

Podle lékárnické komory by se ale měl primárně vyřešit problém s nedostatkem léků. "Pak si myslím, že by takové aplikace ani nemusely vznikat. Nehledě na to, že dneska už některé lékárny podobné aplikace nebo rezervační systémy využívají," prohlásil prezident České lékárnické komory Aleš Krebs.

Lékárníci ale zároveň upozorňují na to, že většinu pacientů tvoří senioři, kteří nemají chytré mobilní telefony, a tak aplikaci nevyužijí.

Ministerstvo zdravotnictví chce zlepšit situaci s dostupností léků emergentním systémem. Výrobci by pak měli povinnost dodat lék do kterékoliv prodejny do dvou dnů.