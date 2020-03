Koronavirus proti lásce! Evropské země zakazují líbání na tvář

Strach z šíření koronaviru nás ale nutí od našich návyků upouštět. I takový polibek nebo podání ruky se může stát nebezpečným. Jde tyto zvyklosti nějak nahradit, abychom se vyhnuli riziku přenosu viru?

Potřesení rukou je vlastní téměř celému světu. Například v některých oblastech Číny si už lidé ruce nepodávají. Našli takové řešení, aby omezili předání nákazy. Dotyk dlaní vyměnili za „okopávání“ kotníků.

A new way of shaking hands in China lol looks like a good excuse to kick some butts? #coronavirus #covid19 #Epidemic pic.twitter.com/eTztrnuT7o