Další únik chemie do Bečvy: Nechoďte do vody, nekoupejte zvířata, varují úřady

Do řeky Bečvy opět unikla neznámá látka a objevily se už první mrtvé ryby. Látka se objevila v místě, kde je výpusť, která vede z areálu bývalé Tesly Rožnov. Úřady vyzývají lidi, aby se k řece nepřibližovali.

"Ve středu 2. prosince došlo v místní části Juřinka k úniku dosud neznámé látky do řeky Bečvy a to z výpusti pod mostem na pravém břehu řeky, která vede z areálu bývalé Tesly Rožnov pod Radhoštěm," uvedlo na webových stránkách město Valašské Meziříčí.

Na místě zasahuje Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, který již provedl odběr vzorků.

"Po dohodě Vodoprávního úřadu OŽP Valašské Meziříčí s velitelem zásahu Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje se od středy 2. prosince důrazně nedoporučujeme veřejnosti až do odvolání vstup do řeky Bečvy, ani koupání zvířat či jakýkoliv odběr vody od mostu do místní části Juřinka směrem dále po toku řeky," dodalo město.

K prvnímu úniku došlo 20. září, kdy se v řece objevil kyanid. Zemřelo více než 30 tun ryb. Šlo o jednu z nejhorších ekologických havárií. Další látka do řeky unikla v říjnu, byla ale neškodná. Všechny události se staly ve stejné oblasti.

Vyšetřování úniku kyanidu do Bečvy ani po dvou měsících stále není u konce. Policie za to již sklidila kritiku, musí ale počkat na znalecký posudek.

Mezi podezřelými je i firma DEZA, která spadá do holdingu Agrofert. Ta se ohradila, že s únikem nemá nic společného.

Rybáři už do řeky začali dávat nové ryby: