Úžasná podívaná, další várka satelitů sítě Starlink je na oběžné dráze. VIDEO

Start rakety Falcon 9 byl naplánován na 11:21 našeho času. Jednalo se o poměrně výjimečnou misi, SpaceX tentokrát nevypouštěla jen satelity sítě Starlink, těch bylo 58 místo obvyklých 60, na palubě byly i tři družice SkySat společnosti Planet.

První stupeň, který už byl použitý, po startu úspěšně přistál na plošině Of Course I Still Love You (Samozřejmě, že tě stále miluji).

Nejdříve byly na oběžnou dráhu vypuštěny všechny tři družice SkySat, následně SpaceX potvrdila také úspěšné vypuštění satelitů Starlink.

Zatím není jasné, jaký je osud aerodynamických krytů, které se společnost snaží zachytit pomocí dvou lodí a ohromných sítí.

Je pravděpodobné, že budou satelity Starlink na hvězdném nebi opět tvořit linku několika světlých bodů za sebou.