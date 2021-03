Úžasná podívaná nad Berlínem! Lidé pozorovali oblačné bubliny. VIDEO

Příroda umí vykouzlit neskutečné věci, úžasná podívaná se naskytla lidem, kteří žijí v Berlíně. Z bouřkového oblaku vystupovaly mraky mammatus, což jsou výrazné oblačné bubliny. Jméno je odvozeno od latinského mamma, což se dá přeložit jako vemeno.

Mraky tohoto druhu vznikají obvykle na spodní straně kovadliny cumulonimbů, objevit se ale můžou i na spodní straně dalších druhů mraků a dokonce i na kondenzačních stopách po letadlech či sopečných oblacích.

Teorie o tom, jak se tato oblaka tvoří, nejsou zatím příliš otestovány, z toho důvodu víme poměrně málo o tom, co se přesně v oblacích při tvorbě mammatů děje. Jedny z nejnovějších poznatků shrnuje studie v časopise Journal of Armospheric Sciences: The Mysteries of Mammatus Clouds: Observetions and Formation Mechanism.

Jedním z mechanismů je odpařování a sublimace pod oblakem. Kovadlina obsahuje velké množství vodních kapek i ledových částic. Tyto částice padají pod kovadlinu, kde se začínají okamžitě odpařovat nebo sublimovat. Díky tomu dojde k ochlazení okolí těsně pod základnou mraku. Toto ochlazení je impulzem k sestupu vzduchu, který s sebou strhává oblak.